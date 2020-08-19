Умер Борис Патон

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники. Появилась также информация, что формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы, поскольку у ученого фактически нет родственников.

Ранее Борис Патон заявлял, что видит своим преемником на посту президента НАНУ вице-президента академии Анатолия Загороднего.

Президиум НАНУ 25 марта перенес очередную сессию общих сборов академии, которая была назначена на 13-17 апреля, из-за временного запрета в Украине проведения массовых сборов с целью предотвращения коронавируса.