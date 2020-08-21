Похороны Патона состоится завтра на Байковом кладбище

Похороны президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона состоится ориентировочно в 13:00 субботы, 22 августа, на Байковом кладбище в Киеве.

«Прощание с академиком Борисом Евгеньевичем Патоном состоится в эту субботу, 22 августа с 10:15 до 12:00, в клубе Кабинета министров Украины, захоронение — на Байковом кладбище ориентировочно в 13:00», — говорится в сообщении пресс-службы НАНУ.

Как сообщалось, Патон умер 19 августа на 102-м году жизни. СМИ сообщают, что причиной смерти стала остановка сердца. Он находился на лечении с 11 августа в связи с множественными кардиологическими заболеваниями.