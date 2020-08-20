Стали известны дата и место прощания с Патоном

Прощание с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета министров, а захоронение — на Байковом кладбище в Киеве.

«Прощание с Б.Е.Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета министров Украины, захоронение — на Байковом кладбище. О времени будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы НАНУ.

Как сообщалось, Патон умер 19 августа на 102-м году жизни. СМИ сообщают, что причиной смерти стала остановка сердца. Он находился на лечении с 11 августа в связи с множественными кардиологическими заболеваниями.