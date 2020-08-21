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Украинские трудовые мигранты стремятся остаться в Польше, – данные Нацбанка Польши

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Украинские трудовые мигранты стремятся остаться в Польше, – данные Нацбанка Польши

Настроения украинских трудовых мигрантов в Польше все более демонстрируют тенденцию к ассимиляции и привлечению к переезду как минимум одного члена семьи. В связи с этим поток перечисляемых мигрантами денежных средств в Украину будет прогнозируемо уменьшаться. Об этом заявляет Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на свежее исследование Национального банка Польши.

За последние пять лет процент иммигрантов из Украины, заявивших о своем желании остаться в Польше на более длительный или даже постоянный срок, значительно увеличился. Больше половины иммигрантов в Польше стремятся перевести как минимум одного члена семьи. Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, подавляющее большинство украинцев (80%) планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года. Однако в 2020 году большинство (52%) планируют остаться на срок более 3 лет.

Аналитический центр Gremi Personal так же отмечает в своих социологических исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Согласно социсследования Gremi Personal, около 15% респондентов планируют переезжать в Польшу с семьями. При этом каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно ассимиляции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса.

Как отмечает генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич: «Нынешняя ситуация напоминает тенденцию с польскими мигрантами в Западную Европу после вступления Польши в Европейский Союз. Пока челночная миграция все еще была активной, но с годами доля поляков, желающих остаться за границей (особенно в Британии) на более длительный срок, стремительно увеличивалась. Но, в случае миграции польских граждан внутри Европейского Союза это не такая проблема, как в случае иммиграции из Украины в Польшу ввиду более жестких иммиграционных правил для украинцев. Простыми словами, если украинцы решатся на постоянный переезд с семьей и пройдут все официальные процедуры, очень маловероятно, что они вернутся на Родину».

Так же немаловажно что «социальный пакет» от польского правительства мотивирует украинцев имеющих ВНЖ в Польше с доступом к рынку труда, остаться в Польше на длительный срок и перевести семью. С 2019 года украинцы могут ежемесячно получать 500 злотых (около 3600 грн). пособия на каждого ребенка в рамках программы «Семья 500+». Ежегодно к новому учебному году украинские семьи могут рассчитывать на 300 злотых на ребенка-школьника по программе «Добрый старт 300+» для сбора в школу.

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Кроме того, с 1 августа 2020 года для украинцев доступен туристический бон, призванный поддержать семейный отдых и внутренний туризм в Польше в связи с пандемией. Также польское правительство поддерживает малоимущие украинские семьи пищевыми наборами к праздникам, выплатами социальных степендий для студентов семей с невысоким доходом, а работающие в Польше украинцы в последствии могут рассчитывать на польскую пенсию.

Польша, заробитчане
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