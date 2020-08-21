Две трети украинцев выступает за компромиссы для достижения мира на Донбассе

48,3% украинцев считают, что для установления мира на Донбассе Украина должна идти на некоторые компромиссы, свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива и Центром Разумкова.
Именно только опрошенных граждан избрали из предложенных вариант ответа «Ради мира нужно идти на компромиссы, но не на все». Еще 20% считают, что для достижения этой цели нужно идти на любые компромиссы.
21,7% украинцев считают, что установить мир на Донбассе возможно только с позиции силы — если победит одна из сторон.
Сторонников любых компромиссов больше всего в электорате партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 47,5%. Среди сторонников «Слуги народа» таких 13,4%, среди сторонников «Батькивщины» — 15,8%, среди сторонников «Голоса» — 12%. Наименьшее число сторонников варианта любых компромиссов среди избирателей «Европейской солидарности» — 5,9%.
Готовность идти на компромиссы, но не на все высказали 58,6% сторонников «Слуги народа», 55,4% тех, кто поддерживает «Голос», 47,3% поддерживающих «Батькивщину», 43,9% избирателей ОПЗЖ и 40,5% готовых голосовать за «Евросолидарность».
Считающих, что мир на Донбассе возможен только в случае победы одной из сторон больше всего в электорате «Евросолидарности» — 45,2%. Среди электората «Батькивщины» таких 25,4%, «Голоса» — 24,7%, «Слуги народа» — 18,5%, ОПЗЖ — 4,3%.
Затруднились ответить на этот вопрос 10% украинцев.
Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов.
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