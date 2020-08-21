За первое полугодие грузоперевозки в Украине рухнули на 15%

Грузовые перевозки в Украине в январе-июле 2020 года сократились на 15,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 327 млн т.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В июле темпы снижения объемов грузоперевозок замедлились:

в январе-июне падение составило 16,3% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее;

в январе-мае – 16,5%;

в январе-апреле – 15%

в январе-марте – 14,9%;

в январе-феврале – 16%;

в январе – 20,7%.

Перевозки железнодорожным транспортом за семь месяцев сократились на 7,5% по сравнению с январем-июлем 2019 года – до 143,2 млн т, автомобильным – на 24,2%, до 85,6 млн т.

Транспортировка грузов водным транспортом сократилась на 10,9%, до 2,2 млн т, трубопроводным – на 21,8%, до 44,5 млн т, авиационным – на 5,7%, до 0,04 млн т.

Напомним, что по итогам 2019 года грузоперевозки всеми видами транспорта выросли на 2,1%.