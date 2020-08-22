Компания Viber решила закрыть офис в Беларуси

Компания Viber приняла решение закрыть белорусский офис компании на фоне протестов и четырехдневной блокировки интернета, заявил Forbes гендиректор компании Джамел Агауа.

«Все очень сложно, наш офис был затронут этой ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице. На прошлой неделе мы узнали, что некоторые офисы компаний, таких как Uber и еще одной, не помню название, были захвачены вооруженными людьми», — заявил Джамел Агауа.

По словам Джамела, решение закрыть офис было необходимо для безопасности сотрудников компании. Всех работников минского офиса перевели на удаленную работу.

Также глава Viber отметил, что решение о закрытии офиса в Минске принял незамедлительно, а события в Беларуси подтолкнули компанию к пересмотру модели работы в этой стране.