Трамп назвал способ остановить беспорядки в городах США

Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила!» — заявил он.

Президент также раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Уилера за бездействие во время беспорядков в его городе. «Ничего не делающий мэр Портленда, демократ, наблюдающий за масштабной гибелью и разрушением своего города, ...считает, что эта беззаконная ситуация должна продолжаться вечно. Неправильно!» — написал Трамп, окрестив Уилера «сумасшедшим» и «леворадикальным».

По словам американского лидера, жители Портленда и других городов США желают «закона и порядка», которые не могут им обеспечить руководители — сторонники Демократической партии.

В начале июня Трамп говорил, что принял решение разместить дополнительные федеральные силы по всей стране для пресечения беспорядков. Он также предлагал направить военных в любой штат, чьи власти попросят о помощи.

Массовые протесты в США вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после жесткого задержания полицейскими Миннеаполиса. Несанкционированные акции вылились в беспорядки, разграбления магазинов и столкновения с правоохранителями. Жертвы и пострадавшие есть как среди гражданских, так и среди силовиков.

Новая волна массовых протестов и беспорядков началась после того, как неделю назад полицейские несколько раз выстрелили в 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша (штат Висконсин). Причины стрельбы властями не назывались. Блейк был госпитализирован в тяжелом состоянии, у него парализовало нижние конечности.