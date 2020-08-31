Трамп едет в город Кеноша, в котором продолжаются беспорядки

Президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от своих планов посетить охваченный беспорядками американский город Кеноша (штат Висконсин). Соответствующую запись он разместил в понедельник на своей странице в Twitter после того, как в воскресенье губернатор Висконсина Тони Эверс призвал главу государства не посещать указанный город.

«Если бы я не настоял на том, чтобы задействовать национальную гвардию и направиться в Кеношу (штат Висконсин), Кеноши бы сейчас не было. И было бы много погибших и раненых. Я хочу поблагодарить правоохранительные органы и национальную гвардию. Увидимся во вторник!» — написал американский лидер.

Эверс 30 августа обратился с официальным письмом к главе государства, настоятельно рекомендуя ему отказаться от поездки во вторник в город Кеноша, так как, по его мнению, приезд Трампа помешает урегулировать ситуацию с беспорядками. Губернатор отметил, что присутствие президента «лишь замедлит наши усилия по преодолению разногласий и помешает двигаться вперед».