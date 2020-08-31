Родственники жертв рейса MH17 смогут подать иски к февралю 2021 года

Адвокаты родственников людей, погибших в результате крушения малайзийского Boeing на Донбассе в июле 2014 года, смогут подготовить и передать их иски в прокуратуру к началу февраля 2021 года. Об этом заявила юридический советник родственников жертв катастрофы Арлетте Схейнс, выступая в понедельник на слушаниях.

«Мы ожидаем, что время, которое нам потребуется на подачу этих заявлений, составит четыре месяца. И это, очевидно, не гарантированный период, поскольку он зависит от третьих сторон», — отметила она. Тем не менее, если все пройдет как ожидалось, то «в начале февраля 2021 года родственники будут в состоянии передать эти заявления», — цитирует ее ТАСС.

«И прокуратура сможет обеспечить, чтобы они были доведены до обвиняемых. У защиты обвиняемых будет время, чтобы ответить на них. Согласно Гражданскому кодексу, этот период составляет шесть недель, однако допускается продление этого периода до 10 недель. Нам такой период кажется разумным», — добавила она.

Ранее более 70 родственников жертв крушения Boeing заявили о желании выступить с обращением к суду. Об этом заявил в понедельник на слушаниях юридический советник Питер Лангстрат, представляющий интересы родных и близких погибших.

«Согласно имеющейся у нас на данный момент информации, 55 человек хотят обратиться к суду на голландском языке, 20 — на английском и один — на немецком, — отметил он. — Поэтому потребуется перевод с немецкого».

«Мы исходим из того, что на обращение каждого родственника потребуется 25-30 минут, — добавил Лангстрат. — Нам кажется, что наиболее практичным будет допустить выступление 10 родственников в день».

В понедельник в судебном комплексе «Схипхол» возобновились слушания по делу MH17. Как ожидается, этот блок будет посвящен обсуждению вопросов компенсации родственникам. Кроме того, суд рассчитывает заслушать защиту относительно требований о дополнительных расследованиях.