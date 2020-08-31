В Минске из машин милиции выложили поздравление Лукашенко с днем рождения

Сотрудники МВД Беларуси креативно поздравили президента страны Александра Лукашенко с днем рождения. Милиционеры выложили поздравление главе государства из служебных машин. Видеозапись с поздравлениями появилась в провластном Telegram-канале «Пул Первого».
На кадрах видно, что из нескольких десятков автомобилей выложена фраза «С днем рождения Ура!!!». Точки в восклицательных знаках изобразили из служебных мотоциклов.
Милиционеры создали инсталляцию в темное время суток. Для большего эффекта на всех автомобилях и мотоциклах были включены проблесковые маячки красного и синего цветов.
В конце ролика появляется фраза «С днем рождения, товарищ президент!» на фоне государственного флага Беларуси. В последнем слайде всплывает изображение с надписью «Министерство внутренних дел Республики Беларусь».
30 августа Александру Лукашенко исполнилось 66 лет.
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