МИД отверг обвинения Лукашенко во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

МИД Украины отверг прозвучавшие со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко обвинения во вмешательстве Киева во внутренние дела его страны.

«В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков», — говорится в опубликованном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Беларуси обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.

«На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа, — сказал он во время назначения новых руководителей ряда местных исполнительных органов. — Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает».