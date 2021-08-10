МИД Украины вызвал «на ковер» временного поверенного в делах Беларуси

Во вторник, 10 августа, в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему протест в связи с рядом заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, на пресс-конференции в понедельник.

«Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказанная А. Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права», — указывается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

Также у белорусской стороны было запрошено объяснение в связи с допуском на территорию Беларуси так называемых «прокуроров» из оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича.

«В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался», — отметили в министерстве.

Заявления Лукашенко о якобы «переправке оружия» и подготовку в Украине «боевиков» для действий на территории Беларуси МИД расценивает как «безответственные и далекие от реалий».

«Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как „враждебной“ к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств А. Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси», — считают в МИД.

Украинские дипломаты также обратили внимание на угрозы Лукашенко «поставить на колени» Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы.

«Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него является проигрышной ставкой», — уверены в министерстве.