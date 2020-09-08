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НАБУ открыло производство по вердикту суда в пользу Суркисов

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НАБУ открыло производство по вердикту суда в пользу Суркисов

ПриватБанка (Киев) $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов, сообщается на сайте Совета общественного контроля НАБУ во вторник.

«НАБУ 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах. Среди вероятных фигурантов дела — представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусмативает взыскание этих средств в пользу истцов.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн — проценты, насчитанные по ставке 13% годовых). Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка (Киев) в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины не соглашается с принятым постановлением Печерского райсуда Киева и обжалует его в апелляционном суде.

Национальный банк Украины также отреагировал на решение суда и подчеркнул, что продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка.

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В конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

ПриватБанк, НАБУ, Григорий Суркис, Игорь Суркис
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