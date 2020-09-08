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Для повышения зарплат педагогам в 2021 году необходимо 50 млрд гривен

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Для повышения зарплат педагогам в 2021 году необходимо 50 млрд гривен

Министерство образование и науки Украины заявило, что на реализацию ранее принятого постановления правительства о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо 50 млрд грн.

В частности, в ведомстве напоминают, что правительством принято постановление от 10 июля 2019 года № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», которым предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как это предусмотрено законодательными нормами.

Также в министерстве отмечают, что в связи с отсутствием средств на ее реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.

«По предварительным расчетам специалистов МОН, его введение в действие в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет — около 39 млрд грн, местные бюджеты — около 11 млрд грн). Министерство образования и науки крайне заинтересовано во введении в действие именно этого постановления, поскольку им выполняются не только нормы законодательства, но и повышаются социальные стандарты и гарантии государства, направленные на повышение уровня жизни педагогов», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минобразования подчеркивают, что этот вопрос требует немедленного решения, поскольку при формировании бюджета отрасли размер оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников имеет очень важное значение.

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«Позицию Министерства образования и науки по скорейшему введению в действие постановления Кабинета министров Украины № 822 поддержали и члены Комитета, предложив со своей стороны обратиться к правительству Украины с предложением предусмотреть в Государственном бюджете Украины на 2021 год соответствующие средства на ее реализацию», — отмечается в сообщении.

зарплаты, Минобразования, педагоги
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