Зеленский прокомментировал «бунты» властей в регионах против карантина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые руководители местной власти перед выборами просто хотят понравиться избирателям и поэтому не соглашаются с карантинными ограничениями, но должны понимать, что может возникнуть ситуация, когда в больницах просто не будет мест для заболевших COVID-19.

«Что касается вопроса о „бунте“ некоторых руководителей местной власти, я в целом не понимаю, кто с кем воюет. Я совсем ни с кем не воюю. Может это смешно звучит для них, но все эти „бунтари“, о которых вы говорите, хотят перед местными выборами понравиться людям, и всё открывать, давать возможность ходить без масок, позакрывать глаза и не видеть, что вдруг в городах „бунтарей“ заболело в день 200-250 детей. Поэтому я не понимаю, кто с кем воюет, — у нас просто не будет столько коек», — сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что если, например, в Ивано-Франковской области больше количество заболевших COVID-19, то почему она должна быть потом похожа на Италию, когда в этой стране просто не было коек в больницах.

«Это не честная позиция, просто не честная позиция, я так считаю. Я тоже за то, чтобы всё было можно, и я так хочу, и я хочу без масок и в магазинах, и в школах, и ничего не слышать. Каждый человек так хочет. Но мы же государство и должны защищать людей, несмотря на то, что иногда что-то не нравится. Потому что любые ограничения и мне, и любому человеку всегда будут не нравиться. Они должны быть логичными и справедливыми? Согласен. Где-то там немного есть очень сильные меры. Может быть. Но это об общении между местной властью и Минздравом, местной властью и президентом», — подчеркнул он.

Зеленский считает, что местная власть должна, в первую очередь, думать о том, что у них с больницами, с машинами скорой помощи, с дорогами.

«Мы все должны быть одной командой, когда COVID. Он же не в той или иной области. Я просто как пример привел Ивано-Франковскую область. Мы можем взять Одесскую область, Харьков. На Одещине просто не было заболевших, в Харькове тоже. Давайте метро, пусть оно работает, всё будет нормально, люди поддерживают, люди выходили на улицу. А почему Одесса и Харьков сейчас в „лидерах“ по заболевшим?», — отметил он.

Зеленский обратил внимание, что в большинстве стран, где есть пляжи, там люди ходят в масках. «Я не знаю, насколько оно работает, я — не медик. Хотя за эти месяцы мы уже все стали медиками. Но почему-то во всем мире это так. Но мы не такие, мы свободные, демократические, нам всё можно. Где брать койки? Где брать медики? Где нам потом всё это брать? Кто за всё это будет нести ответственность?», — добавил он.

Президент предложил взять те даты, когда к местным властям регулярно обращался он, премьер, министр здравоохранения, когда государство начало работать с подготовкой к эпидемии коронавируса, и посмотреть, сколько было смертей в тех регионах, где есть так называемые «бунтари», и сколько после этих обращений, работы центральной власти и их «бунтарства» потом умерло там людей.

«И потом эти фамилии (умерших — Ред.) предоставляем этим „бунтарям“, и пусть они ходят к родителям, детям этих людей, и смотрят им в глаза», — подчеркнул он.

Зеленский указал, что еще никто не знает, когда будет вакцина от коронавируса, и какой Украина будет в очереди за ней, поэтому каждый человек должен думать не только о себе, но и о тех, кто рядом: «К нам можно в кафе». Им власть говорит — нельзя, нужно расстояние. Когда ты в кафе кушаешь, то понятно, все ж не идиоты, без маски. Ну можно свадьбу не по 100 человек в ресторане сделать? Честно, я поражен".