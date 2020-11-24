Зеленский предлагает дать закрытому бизнесу по 8 тысяч гривен

В Верховную Раду в ближайшее время будут поданы законопроекты относительно мер по экономической поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем влоге.
По словам главы государства, разработанные законодательные инициативы, в частности, предусматривать следующее. Физические лица — предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.
Согласно расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн.
Кроме того, субъекты хозяйствования получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.
«Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8000 гривен на одного работника», — отметил Президент.
Предприятия, работа которых прекращается из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По словам главы государства, это — почти 1,5 млрд. грн для около 120 тыс. юридических лиц.
«Если усилением карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников», — сказал президент.
Кроме того, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц — предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.
Глава государства также отметил, что восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной.
«Это материальная помощь ФОПам, имеющим детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице», — сказал Владимир Зеленский.
Президент отметил, что малый и средний бизнес уже получили более 13 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».
«Важно, что программа „5-7-9“ продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году», — добавил глава государства.
«Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов», — подчеркнул президент.
Владимир Зеленский также призвал граждан поддерживать любимые кафе и рестораны, заказывая у них доставку еды.
«Расскажите в социальных сетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом. И сегодня, и на выходных», — отметил он.
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