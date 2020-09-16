На водительских правах разместят группу крови и согласие на донорство

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил образцы бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства про регистрацию и временного регистрационного талона транспортного средства, а также образец опознавательного автомобильного знака.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, текстом которой располагает агентства «Интерфакс-Украина», в водительских правах нового формата по письменному согласию владельца будет указываться информация о предоставлении согласия на посмертное донорство, а также информация о группе крови (резус-факторе) водителя.

В случае принятия решения об отказе от участия в программе посмертного донорства или решения о прекращении размещения информации о группе крови водителя, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.

Также обозначение уровня экологических норм, которому соответствует транспортное средство будет внесено в свидетельство про регистрацию ТС.

Все национальные и международные водительские права, свидетельства про регистрацию и временные регистрационные талоны ТС, выданные до вступления в силу этого постановления будут действительными на протяжение срока, на который они были выданы. Также до внедрения новоутвержденных форм документов они продолжат оформляться с использованием бланков предыдущих образцов.