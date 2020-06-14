Из-за пандемии в Украине уменьшается количество доноров крови

В связи с пандемией коронавируса в Украине количество доноров крови уменьшается. 70% доноров сдают кровь только раз в жизни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

«Донорской крови в мире собирают более 12 000 центров крови, а сдают ее три типа людей: добровольцы бесплатно, члены семей пациентов и платные доноры. Большинство здоровых людей могут сдавать кровь. Однако 90% потенциальных доноров пока что этого не делают. Каждые несколько секунд кто-то в мире нуждается в крови. И именно добровольное и регулярное пожертвование спасает миллионы жизней ежегодно. В Украине количество доноров уменьшается в связи с пандемией. В целом, 70% доноров сдают кровь только раз в жизни», — сказано в сообщении.

В ЦОЗ по случаю Всемирного дня донора крови напоминают о необходимости регулярного донорства. «Донорская кровь и ее продукты являются наиболее важными для женщин с кровотечениями, связанными с беременностью и родами; детей с тяжелыми формами анемии, вызванных малярией и недостаточным несбалансированным питанием; пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, врожденными нарушениями синтеза гемоглобина и иммунодефицитными состояниями; людей, которые получили травмы в результате чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия или несчастного случая; пациентов, во время сложных медицинских или хирургических процедур», — добавили в сообщении.

Также в ЦОЗ призывают граждан стать регулярным донором и сдавать кровь в течение года, убедить друзей и членов семьи стать регулярными донорами, а также стать волонтером службы крови для ведения информационно-разъяснительной работы.

В ЦОЗ к тому же напоминают, что продолжается Всеукраинский флешмоб среди доноров-женщин и доноров-мужчин крови от Центра общественного здоровья Украины и ДонорUA.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко написал в Facebook, что одна сдача крови может помочь трем людям.

«Сегодня сдавать кровь безопасно! Время, которое вы потратите на сдачу крови — максимум 1 час. Одна сдача крови может помочь 3 людям», — отметил Ляшко.

Он добавил, что донорскую кровь можно разделить на 3 компонента: эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Каждый из них имеет специфическое применение для пациентов, нуждающихся в переливании крови.

Ляшко отметил, что в условиях пандемии запасы крови снизились, а потребность в ней осталась такой же высокой. Поэтому пункты приема крови продолжают осуществлять забор в условиях карантина, организовав дополнительные противоэпидемические мероприятия. «Несколько недель назад мы с командой сдавали кровь в Охматдете. Коллеги рассказали, что в течение года сдавать кровь можно до 5 раз мужчинам и до 4 — женщинам. Также сдача крови — это еще и возможность обследовать свой организм. Ведь перед тем, как взять кровь, проводится медицинский осмотр, а кровь тщательно проверяется», — сообщил главный государственный санитарный врач.

Как известно, 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Решение о его установлении было принято в мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.