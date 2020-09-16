Лапа: в условиях засухи фермерам необходима программа агрострахования, а не только дешевые кредиты

Низких ставок по кредитам недостаточно для поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. Доступные кредиты необходимо внедрять вместе с эффективной программой агрострахования. Об этом заявил эксперт, советник по стратегическому планированию президента Ukrainian Agribusiness Club Владимир Лапа.

Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что программу «Доступные кредиты 5-7-9%» планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.

«Мы положительно относимся к этой инициативе. Разумеется, для тех, кто пострадал от засухи, правильно было бы сделать ставку кредитования „ноль“, потому что люди потеряли урожай... Но все равно расходы придется понести дополнительно, например, арендную плату. Поэтому расширение этой программы — это одна часть поддержки, которая, по моему мнению, была бы совершенно правильной в этой ситуации», — сказал Лапа.

Он добавил, что аграрии понесли потери во время посева озимых и весенней обработки, однако из-за засухи потеряли урожай и не получают доходы, соответственно — не смогут выплачивать кредиты с любой ставкой.

«Это означает, что компенсации кредитной ставки или распространения программы в данном случае уже недостаточно. Речь должна идти о введении эффективных программ сельскохозяйственного страхования в Украине. Чтобы аграрии не просто получали бесплатный кредит, который все равно не из чего отдавать (ввиду отсутствия доходов), а чтобы аграрии могли возмещать потери за счет страхования в случае потери посевов», — подчеркнул эксперт.

Владимир Лапа добавил, что агрострахование является одним из базовых инструментов государственной поддержки фермеров практически во всех странах мира. Такие программы действуют на государственном уровне и на практике эффективные, когда возмещение страхового платежа составляет от 50% до 78-80%.

«Нам хочется верить, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде в ближайшее время, и я думаю, что все без преувеличения ассоциации сельхозпроизводителей поддерживают эту инициативу. Учитывая масштабы проблем в текущем году, было бы правильно начать работу таких программ уже в следующем году», — сообщил Владимир Лапа.