В суде по МН17 объявили перерыв до 3 ноября

В суде по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском авиалейнере Малайзийских авиалиний, рейс МН17, объявлен перерыв до 3 ноября, передает Интерфакс.
«Суд приостановлен до следующего блока с тем, чтобы защита (одного из обвиняемых Олега Пулатова — Ред.) смогла представить запрос в отношении дополнительного расследования в ноябре», — пояснил перерыв председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis), объявив, что следующая дата для слушаний — 3 ноября.
Ранее защита Пулатова запросила еще время для того, чтобы окончательно определиться с тем, какое дополнительное расследование еще необходимо провести в интересах их подзащитного. Также суд вверил следственному судье вопрос о том, как сам Пулатов может обратиться к суду, о чем ранее заявила его защита.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016