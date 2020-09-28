Мининфраструкутры хочет привлечь 3,8 млрд грн инвестиций за счет передачи в концессию 7 ж/д вокзалов

Министерство инфраструктуры Украины планирует привлечь инвестиции общим объемом в 3,8 млрд грн за счет передачи в концессию семи ж/д вокзалов.
«Укрзализныця» при поддержке Международной финансовой корпорации подготовила к концессии семь ж/д вокзалов. Сейчас осуществляются финальные технические шаги, чтобы запустить процесс концессии«, — сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе конференции «Инвестиции имеют значение» в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, министерство планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций, обеспечить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет.
В концессию планируется передать вокзалы «Харьков», «Киев», «Николаев», «Чоп», «Днепр», «Хмельницкий» и «Винница».
Кроме того, в части развития ж/д направления, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделят $420 млн на проект «Электрификация железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка».
Ориентировочно проект планируют закончить до 2023 года.
«Наша цель — развивать количество электрифицированных направлений, поскольку это экономнее, экологичнее, безопаснее. И это про то, как мы можем улучшать оборотность вагонного парка, а именно — грузов экспорта и импорта. А это все — про экономику», — пояснил Криклий.
Как сообщалось, в январе «Укрзализныця» совместно с ЕБРР и ЕИБ объявила тендер по проекту электрификации ж/д направления Долинская-Николаев-Колосовка, входящего в сеть маршрутов TEN-T. Финансирование проекта будет осуществляться за привлеченные средства ЕБРР и ЕИБ на общую сумму около EUR366 млн с НДС.
В настоящее время, по данным «Укрзализныци», транспортными коридорами TEN-T перевозится около 80% всех транзитных грузов.
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