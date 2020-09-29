За неделю за перегруженность фур начислили штрафов на 3,5 млн

По итогам 21-27 сентября 2020 года инспекторы «Укртрансбезопасности» проверили 22 тысячи транспортных средств и начислили около 3,5 млн грн платы за перегрузки.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что в разрезе регионов больше всего насчитали в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
По сравнению с прошлой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Волынской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях.
Напомним, что инспекторы «Укртрансбезопасности» по итогам 14-20 сентября проверили еще более 26 тысяч транспортных средств и насчитали около 4,2 млн грн платы за перегрузки.
Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект № 3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.
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