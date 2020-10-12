Украина в следующем году откроет генконсульство во Вроцлаве

Президент Владимир Зеленский принял решение об открытии нового генерального консульства Украины во Вроцлаве (Польша) и надеется, что оно заработает уже в следующем году.
Как передает Укринформ, об этом Владимир Зеленский сообщил во время совместного брифинга с Президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве 12 октября.
«Украина стремится обеспечить своим гражданам надлежащую консульскую опеку. В частности, украинцам, находящихся именно в Республике Польша. Поэтому я принял решение об открытии нового генерального консульства в городе Вроцлав и ожидаю, что оно заработает уже в следующем году», — отметил президент Украины.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой 11-13 октября находится с официальным визитом в Украине.
Президент Владимир Зеленский посещал Польшу с рабочим визитом 26-27 января.
В июле Дуду избрали президентом Польши на второй срок. Свой первый зарубежный визит во второй президентской каденции Дуда совершил в Италию и Ватикан, вторую заграничную поездку осуществляет в Украину.
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