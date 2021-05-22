Украина до конца года откроет генконсульство во Вроцлаве

Украина откроет генеральное консульство во Вроцлаве на юго-западе Польши до конца этого года.
Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
«Планируем сделать это до конца года. Продолжается интенсивная подготовительная работа. В течение ближайших недель ожидаем назначения руководителя консульского учреждения во Вроцлаве», — сообщил Боднар.
По его словам, в ближайшие год-два больше нет планов открытия новых штатных консульств в Польше.
Впрочем, он подчеркнул, что развитие новейших технологий дает Украине возможность цифровизировать выполнение отдельных консульских действий.
«Это оптимизирует использование ресурсов и в определенной степени компенсирует необходимость открытия новых консульских учреждений», — отметил украинский дипломат.
В то же время Боднар сообщил, что, учитывая значительное количество граждан Украины в Польше, разрабатывается также вопрос открытия новых почетных консульств.
Как сообщалось, на сегодняшний день в Польше функционирует консульский отдел при Посольстве Украины в Варшаве, генконсульства в Кракове и Люблине, консульство в Гданьске и 11 почетных консульств в разных регионах страны.
По данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 года количество украинцев в РП составляло примерно 1,3 миллиона.
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