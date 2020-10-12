Зеленский и Дуда осудили надругательство над памятниками и пообещали урегулировать вопрос школ

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда осуждают акты надругательства над украинскими памятниками культуры и местами памяти в Польше и польскими памятниками культуры и местами памяти в Украине, а также призывают соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над ними. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте главы Украинского государства по результатам их встречи в Киеве в понедельник.
«Осуждаем преступления против человечности, в частности совершенные на почве ненависти, и считаем, что они не могут быть никоим образом оправданы. Признаем важность достойного чествования памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Подчеркиваем необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации этих жертв в Украине и Польше, чтобы отдать должное их памяти и их еще живым родственникам и потомкам в духе уважения исторической правды», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что функционирование польских школ в Украине и украинских школ в Польше будет урегулировано межправительственным соглашением в отдельном порядке. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды по итогам встречи в Киеве.
«Мы подтверждаем важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Республике Польша, в частности в области образования, в соответствии со взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями. Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке», — указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой президента Украины.
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