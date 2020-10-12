Войти
Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий
официально
Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий
Зеленский готов уйти, если не сможет закончить войну
позиция
Зеленский готов уйти, если не сможет закончить войну

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Зеленский и Дуда осудили надругательство над памятниками и пообещали урегулировать вопрос школ

307
Зеленский и Дуда осудили надругательство над памятниками и пообещали урегулировать вопрос школ

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда осуждают акты надругательства над украинскими памятниками культуры и местами памяти в Польше и польскими памятниками культуры и местами памяти в Украине, а также призывают соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над ними. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте главы Украинского государства по результатам их встречи в Киеве в понедельник.

«Осуждаем преступления против человечности, в частности совершенные на почве ненависти, и считаем, что они не могут быть никоим образом оправданы. Признаем важность достойного чествования памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Подчеркиваем необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации этих жертв в Украине и Польше, чтобы отдать должное их памяти и их еще живым родственникам и потомкам в духе уважения исторической правды», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что функционирование польских школ в Украине и украинских школ в Польше будет урегулировано межправительственным соглашением в отдельном порядке. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды по итогам встречи в Киеве.

Читайте также: Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы

«Мы подтверждаем важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Республике Польша, в частности в области образования, в соответствии со взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями. Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке», — указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой президента Украины.

Анджей Дуда, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 октября 2020
Воскресенье, 11 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище. Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «вечном» монетарном двигателе

Смелые монетарные эксперименты (аномальный вброс денежной массы) на фоне частично замороженной экономики и подавления производительности труда через эксперименты в виде чемоданов кэша временно или постоянно безработным найдет свое отражение в инфляционном давлении, которое сейчас демпфируется через стерилизацию избыточного кэша на фондовом рынке.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Украине нужна новая биолаборатория для разработки вакцины против COVID-19. Еще одна?!

22 сентября президент Владимир Зеленский по селектору проводил совещание с членами Кабмина, на котором призвал заложить в бюджет средства «на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые». А ведь всего несколько месяцев назад Офис президента клялся и божился, что вопрос биолабораторий – это вообще не компетенция Зеленского. Как это понимать?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016