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МЭА ожидает рост цены на нефть выше $70

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МЭА ожидает рост цены на нефть выше $70

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало новый прогноз динамики цен на нефть в долгосрочной перспективе. Согласно базовому сценарию, стоимость нефти к 2025 году вырастет до $71 за барр., к 2030 году — до $76, а к 2040-му — до $85, следует из доклада МЭА World Energy Outlook 2020.

В МЭА полагают, что частично это связано с тем, что кризис, вызванный пандемией, спровоцировал снижение инвестиций в добычу.

По прогнозам агентства, после падения в 2020 году инвестиции в нефтедобычу в дальнейшем будут стабильно расти в ответ на рост цен до $71 за барр. к 2025 году. Такая цена, как считают в МЭА, необходима для соответствия спроса и предложения. «Она также предполагает, что попытки ОПЕК регулировать рынок сохранятся, а отдельные производители будут избегать соблазна „открыть краны“, чтобы сохранить возможность дополнительного дохода», — говорится в докладе.

По мнению экспертов МЭА, основные производители традиционной нефти будут действовать таким образом, чтобы не допустить роста цен до тех уровней, которые могут спровоцировать либо бурный рост сланцевой добычи в США, либо переориентацию потребителей на другие источники энергии.

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В долгосрочном прогнозе до 2040 года агентство рассматривает несколько сценариев развития энергорынков после пандемии. В базовом сценарии МЭА предполагает, что контроль над пандемией коронавируса COVID-19 миру удастся получить в 2021 году. При таком развитии событий глобальная экономика вернется на докризисные уровни до конца того же года. Если же победить коронавирус в следующем году не получится, а восстановление экономик затянется, то цена нефти к 2025 году составит $59 за барр., а к 2040 году — $72 за барр.

В более радикальном сценарии, при котором человечество ускоряет принятие мер для достижения климатических целей Парижского соглашения, предполагается, что нефть будет стоить $57 за барр. в 2025 году, однако к 2040 году подешевеет до $53 за барр.

нефть, МЭА
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