Цена на нефть может к 2030 году упасть до $36 за баррель

Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило доклад World Energy Outlook 2021, в котором рассмотрело различные сценарии изменения цен на нефть. При сценарии Net Zero Emissions (NZE), глобальная политика по углеродной нейтральности приведет к падению цены нефти до $36 за баррель к 2030 году и до $24 за баррель к 2050 году. Это объясняется тем, что при реализации такой стратегии миру не будут нужны новые месторождения нефти и газа.

Еще один сценарий — Announced Pledges Scenario (APS) — предполагает, что все объявленные правительствами обязательства по декарбонизации будут выполнены в срок. Тогда к 2030 году цена на нефть составит $67 за баррель, а к 2050 году — $64 за баррель.

Умеренный сценарий Stated Policies Scenario (STEPS) подразумевает, что не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году. В таком случае МЭА прогнозирует цены на нефть на уровне $60-90 за баррель.

В докладе говорится, что спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет снижаться при любом сценарии декарбонизации экономик. Самый жесткий прогноз предполагает, что пик потребления нефти в мире может наступить уже после 2025 года.

В сценарии Net Zero Emissions спрос падает до 72 млн б/с в сутки уже к 2030 году и до 24 млн б/с к 2050 году. Сценарий Announced Pledges Scenario предполагает, что спрос на нефть вырастет до 97 млн б/с к 2025 года и упадет до 77 млн б/с в 2050 году. Согласно прогнозу Stated Policies Scenario, мировой спрос на нефть достигнет пика в 104 млн б/с в 2030-х годах, а затем постепенно снизится к 2050 году.