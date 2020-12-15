В мире в следующем году ожидается профицит нефти

Рынок нефти может войти в 2021 год с переизбытком запасов в 625 млн баррелей относительно уровня на конец 2019 года, темпы восстановления спроса оказались медленнее, чем это ожидалось весной. Об этом говорится в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
«Наши расчеты показывают, что глобальный рынок нефти будет иметь переизбыток запасов в объеме 625 млн баррелей в начале 2021 году относительно уровня декабря 2019 года», — отмечают эксперты. По их оценкам, если темпы потребления в Китае останутся нейтральными, то рынок сможет поглотить из этих запасов 183 млн баррелей и к июлю прийти к дефициту запасов нефти относительно конца 2019 года.
В МЭА считают, что глобальный спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее, чем это ожидалось в апреле, когда страны ОПЕК+ договорились о новом механизме сокращения добычи. Кроме того, растет производство нефти в Ливии, для этих объемов также требуется найти место на рынке. «Поэтому решение ОПЕК+ более мягко, чем планировалось ранее, нарастить добычу нефти с января отражает понимание того, что рынок нефти все еще остается хрупким и требует аккуратного регулирования», — резюмируют в МЭА.
В октябре (данные по запасам всегда публикуются с двухмесячным лагом) запасы стран ОЭСР снизились на 55,3 млн баррелей, до 3,129 млрд баррелей. На этом уровне они были на 183,4 млн баррелей выше среднего за пять лет уровня.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016