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В мире в следующем году ожидается профицит нефти

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В мире в следующем году ожидается профицит нефти

Рынок нефти может войти в 2021 год с переизбытком запасов в 625 млн баррелей относительно уровня на конец 2019 года, темпы восстановления спроса оказались медленнее, чем это ожидалось весной. Об этом говорится в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

«Наши расчеты показывают, что глобальный рынок нефти будет иметь переизбыток запасов в объеме 625 млн баррелей в начале 2021 году относительно уровня декабря 2019 года», — отмечают эксперты. По их оценкам, если темпы потребления в Китае останутся нейтральными, то рынок сможет поглотить из этих запасов 183 млн баррелей и к июлю прийти к дефициту запасов нефти относительно конца 2019 года.

В МЭА считают, что глобальный спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее, чем это ожидалось в апреле, когда страны ОПЕК+ договорились о новом механизме сокращения добычи. Кроме того, растет производство нефти в Ливии, для этих объемов также требуется найти место на рынке. «Поэтому решение ОПЕК+ более мягко, чем планировалось ранее, нарастить добычу нефти с января отражает понимание того, что рынок нефти все еще остается хрупким и требует аккуратного регулирования», — резюмируют в МЭА.

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В октябре (данные по запасам всегда публикуются с двухмесячным лагом) запасы стран ОЭСР снизились на 55,3 млн баррелей, до 3,129 млрд баррелей. На этом уровне они были на 183,4 млн баррелей выше среднего за пять лет уровня.

нефть, МЭА
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