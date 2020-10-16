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Украина может получить вакцины AstraZeneca или Novavax

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Украина может получить вакцины AstraZeneca или Novavax

Украина в рамках инициативы COVAX может получить вакцины производителей AstraZeneca и Novavax, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

«Украина будет обеспечена вакцинами против коронавируса после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ. Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину одной из первых. Мы вошли в COVAX, который объединяет 180 стран. (...) 92 страны, включая Украину, получат вакцину бесплатно или ниже рыночной стоимости. Для этих стран будут использовать вакцины AstraZeneca (Великобритания) — для 61 страны, а также Novavax (США) — для 92 стран», — сказал он.

По словам Ляшко, есть предварительная договоренность, что площади, где будут производится вакцины, будут находиться в Индии в Институте сывороток. Они позволят обеспечить производство вакцинного препарата после его регистрации, чтобы все страны из перечня получили первым траншем вакцины в размере 3% от населения страны.

«Предусматривается, что будет несколько траншей вакцины, чтобы покрыть как минимум 20% населения из приоритетных групп: работники медучреждений с высоким риском инфицирования, работники, обеспечивающие реагирование на чрезвычайные ситуации, люди из сопутствующими заболеваниями, люди старшего возраста, работники с критическим уровнем риска, работники школ, люди, проживающие в приютах для бездомных», — добавил замминистра.

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По словам Ляшко, для каждой страны в рамках COVAX будут пытаться поставлять один вакцинный продукт. Страна должна обеспечить принятие продукта, холодовую цепочку, развозку к кабинетам прививок и вакцинальные сессии.

вакцина, коронавирус
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