Актер Джефф Бриджес заболел раком

Американский актер Джефф Бриджес сообщил, что болен раком. Соответствующую публикацию он разместил в понедельник в Twitter.

«У меня диагностирована лимфома, — указал 70-летний Бриджес. — Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный». Актер уточнил, что начнет лечение во вторник.

Джефф Бриджес снялся более чем в 200 фильмах. Наиболее известен широкой публике по картине «Сумасшедшее сердце», за участие в которой был удостоен в 2010 премий «Оскар» и «Золотой глобус» в номинациях за лучшую мужскую роль. Бриджес также снимался в таких картинах, как «Большой Лебовски», «Планета Ка-Пэкс», «Фаворит» и других.