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Ученые обнаружили связь между образом жизни и риском развития рака

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Ученые обнаружили связь между образом жизни и риском развития рака

В результате обсервационного исследования, проведенного в клиниках США и Нидерландов, ученые-медики пришли к выводу, что здоровый образ жизни способствует снижению риска не только сердечно-сосудистых, но и онкологических заболеваний. Статья опубликована в журнале JACC: CardioOncology.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) и других медицинских центров в Соединенных Штатах и Нидерландах проанализировали данные 20 305 участников двух крупных долгосрочных исследований здоровья: Фрамингемского исследования сердца и PREVEND. Первое проводится с 1948 года среди медицинских работников из больниц и университетов Большого Бостона и сейчас проходит в третьем поколении участников. Второе включает ряд исследований терминальной стадии почечных и сосудистых заболеваний.

В данных обоих проектов содержатся сведения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые присутствовали у участников на входе в исследование, среди которых: ожирение, диабет, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, 10-летний показатель атеросклероза сосудов (ASCVD), диагностические маркеры— уровень натрийуретических пептидов и сердечных тропонинов, а также оценка сердечно-сосудистой системы в целом в течение всего периода наблюдений по программе Life’s Simple 7, составленной Американской кардиологической ассоциацией (AHA).

Кроме того, в обоих случаях фиксировались онкологические заболевания, выявленные у участников во время и после исследований, и общие сведения об их образе жизни.

Исследователи обнаружили, что традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как возраст, пол и отношение к курению, также коррелируют с уровнем рака. Например, каждое 5-процентное увеличение параметра ASCVD повышает риск развития рака на 16 процентов, а у участников с наивысшим уровнем натрийуретического пептида — маркера стресса сердца — риск развития рака на 40 процентов выше, чем у тех, у кого этот показатель в норме.

Риск рака был самым низким среди участников, которые вели здоровый образ жизни, несмотря на то, что многие из них еще до начала исследований имели в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, в том числе такие тяжелые, как инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность. Если они соблюдали рекомендации AHA по контролю веса тела, артериального давления, уровней холестерина и сахара в крови, вели активный образ жизни и не курили, риск развития рака у них был минимальным.

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«Мы обнаружили связь между здоровым для сердца образом жизни и более низким риском рака, — приводятся в пресс-релизе MGH слова руководителя исследования доктора медицины Эмили Лау. — Верно и противоположное: менее здоровый для сердца образ жизни связан с более высоким риском рака. Однако, в этом эпидемиологическом исследовании мы не можем доказать, что между этими показателями существует причинно-следственная связь».

К формальным факторам, повышающим риск онкологических заболеваний, авторы относят пожилой возраст, мужской пол и курение в настоящее время или в прошлом.

исследование, рак, ЗОЖ
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