Зеленский назвал условие, при котором в стране введут жесткий карантин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что в случае увеличения количества инфицированных COVID-19 более 9500 человек ежесуточно, в стране будет вынужденно введен жесткий карантин.
«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», — рассказал Зеленский во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в понедельник вечером.
Как сообщалось ранее, В Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксировано 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших, общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 300 тыс. человек.
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