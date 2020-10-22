Credit Suisse оценил обеднение украинцев во время пандемии

Благосостояние украинцев в первом полугодии 2020 года сократилось на 9% в долларовом выражении, оценил швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе о богатстве в мире. Это больше, чем в Турции, но меньше, чем в России.

Богатство украинских домохозяйств в расчете на одного взрослого в первом полугодии 2020 года упало на 9% — это один из самых крупных негативных результатов (в процентном отношении) среди всех стран, следует из ежегодного доклада исследовательского института Credit Suisse Research Institute о мировом богатстве (Global Wealth Report 2020). Это больше, чем в Колумбии, Великобритании и Турции (минус 6–7%), Чили (минус 8%). Максимальное падение благосостояния граждан продемонстрировали, по оценкам Credit Suisse, Россия, (-10,7%), Мексика (-14,2%), ЮАР (-21,8%) и Бразилия (-24,4%).

Credit Suisse оценивает благосостояния домохозяйств по собственной методологии, включая в расчет капитализацию фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП.

По оценкам Credit Suisse, в целом в мире пандемия привела к сокращению богатства домохозяйств на $7,2 трлн. Единственными странами, где благосостояния на одного взрослого увеличилось в первом полугодии, стали Швейцария, Нидерланды, Тайвань и Гонконг.