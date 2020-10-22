Зеленский обещает, что в Украине не будут вводить жесткий карантин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на рост числа заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как сообщает «ТСН», в интервью четырем украинским телеканалам глава государства пояснил, что такие ограничения могут полностью остановить экономику Украины.
Зеленский заверил, что вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей в настоящее время уделяют максимум усилий.
Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которой занимались более полугода, и сейчас она проходит тестирование. «Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Не имеем права. Она, скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная, потому что не такая как другие. Что важно, проводились исследования, но не на людях», — подчеркнул он.
При этом Зеленский отметил, что не может говорить сегодня о сроках появления такой вакцины, и если у кого-то вакцина от COVID-19 появится раньше, то Украина будет ее закупать.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам. Как сообщает Офис президента в социальных сетях, запись разговора будет показана в четверг, 22 октября, в эфире телеканала «Украина» в 18.00, «1+1» — в 18.25, ICTV — в 20.20, «Интер» — в 23.00.
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