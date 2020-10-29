Минфин выплатил за бывший завод Порошенко 285 миллионов долга

Министерство финансов 28 октября осуществило очередные платежи в рамках выполнения гарантийных обязательств по кредиту ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском», общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.
Как свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, из государственного бюджета кредитору завода — «Укрэксимбанку» — было перечислено 40,6 млн грн основной суммы долга и 3,9 млн грн — процентов по кредиту.
Напомним, 29 декабря 2017 года ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском» для «повышения обороноспособности и безопасности государства Украина» получил в государственном «Укрэксимбанке» кредит на сумму 528,9 млн гривен. Государство в лице правительства взяло на себя гарантии возврата средств в случае невозможности завода вернуть кредит.
За счет средств налогоплательщиков с начала 2020 года Министерством финансов погашено 251,3 млн грн основной суммы долга «Кузницы на Рыбальском», 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс грн — пени. Таким образом общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.
До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском» принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% Игорю Кононенко. Осенью 2018 года 100% акций завода приобрел совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко.
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