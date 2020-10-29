Врачи выявили еще одно вероятное проявление COVID-19

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля указали на еще одно возможное проявление коронавирусной инфекции, сообщается на портале EurekAlert. Так, по их мнению, у некоторых людей с «продолжительным» COVID-19, идущих на поправку, появляются кожные симптомы.
Ученые провели исследование почти тысячи случаев пациентов с коронавирусом, имеющих проявления на коже. Так, среди 224 случаев, где инфекцию подозревали, и в 90 уже подтвержденных случаях COVID-19 средняя продолжительность кожных симптомов составляла 12 дней. Высыпания в виде крапивницы и сыпи присутствовали семь и четыре дня соответственно, а максимально — 28 дней. Также у некоторых высыпания проявлялись в виде чешуйчатых папул и бляшек — при подтвержденном COVID-19 эти симптомы сохранялись в среднем 20 дней, а в одном случае — 70.
Кроме того, покраснения и отек рук и ног выявили у пациентов с подтвержденным COVID-19 — эти симптомы присутствовали у них на протяжении десяти дней. У тех, у кого коронавирус только подозревали, — 15 дней.
По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 в мире выявили почти 44 миллиона случаев заболевания, а умерли свыше 1,16 миллиона человек. Больше всего случаев зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Далее следуют Россия, Франция, Аргентина, Колумбия и Великобритания.
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