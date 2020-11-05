В WhatsApp заработала функция исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp запустил новую функцию, при активации которой в чатах будут исчезать сообщения. Об этом говорится в блоге компании.
«Сообщения WhatsApp зачастую остаются на наших телефонах навсегда. ... Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp», — говорится в публикации.
При активации этого режима, новые сообщения отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. В компании пояснили, что любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить функцию исчезающих сообщений. При этом в групповых чатах эту функцию может активировать админ.
«Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет», — отметили в компании. Там добавили, что режим исчезающих сообщений станет доступен пользователям по всему миру в течение этого месяца.
В июне портал WABetaInfo писал, что разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. При ее использовании пользователи смогут выбрать дату отправки или получения сообщения, нажав на значок календаря в режиме поиска.
В сентябре WABetaInfo узнал, что WhatsApp тестирует новую функцию, благодаря которой юзеры смогут использовать одну и ту же учетную запись в мессенджере на четырех разных устройствах одновременно. Отличием данной функции будет то, что теперь будет необязательно подключаться к мессенджеру через смартфон.
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