Лукашенко приказал не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился не принимать обратно врачей, которые выезжают на заработки в Польшу. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.
«Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — сказал Лукашенко на совещании о мерах по противодействию распространению вирусных инфекций.
Он также отметил, что «это не угроза, а приказ для правительства».
«Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя, в случае если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», — добавил президент.
Власти Беларуси с начала пандемии коронавируса в мире не стали вводить в стране всеобщий карантин. После Лукашенко неоднократно говорил, что этот путь помог справиться с распространением вируса и не привел к коллапсу экономики. Ранее в четверг Лукашенко поручил в ближайшие дни организовать в стране региональные штабы по реагированию на ситуацию с коронавирусом. При этом он добавил, что белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы: это касается больниц, медицинского персонала, лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты. С 1 октября в стране началась вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016