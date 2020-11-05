Лукашенко приказал не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился не принимать обратно врачей, которые выезжают на заработки в Польшу. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

«Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — сказал Лукашенко на совещании о мерах по противодействию распространению вирусных инфекций.

Он также отметил, что «это не угроза, а приказ для правительства».

«Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя, в случае если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», — добавил президент.

Власти Беларуси с начала пандемии коронавируса в мире не стали вводить в стране всеобщий карантин. После Лукашенко неоднократно говорил, что этот путь помог справиться с распространением вируса и не привел к коллапсу экономики. Ранее в четверг Лукашенко поручил в ближайшие дни организовать в стране региональные штабы по реагированию на ситуацию с коронавирусом. При этом он добавил, что белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы: это касается больниц, медицинского персонала, лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты. С 1 октября в стране началась вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований.