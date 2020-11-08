Япония официально объявила наследника престола

В Японии сегодня официально объявили наследником престола принца Акишино.

Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.

Торжественная церемония, ставшая необходимой после того, как старший брат Акишино — император Нарухито, стал монархом в прошлом году после отречения отца от престола, была запланирована на апрель этого года, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.

54-летний Акишино — один из трех наследников престола, вместе с 14-летним Хисахито и 84-летним принцем Хитачи.

Согласно японскому законодательству, престол могут наследовать только мужчины, поэтому единственное потомство Нарухито — 18-летняя принцесса Айко, не имеет права на это.

Шаги по внесению изменений в закон утратили силу, когда жена Акишино родила сына Хисахито в 2006 году.