Япония вслед за Западом введет санкции против РФ и Путина

Япония вслед за западными странами введет санкции против руководства России, в том числе против президента Владимира Путина. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Международное сообщество больше не может поддерживать отношения с Россией, как прежде. С этой точки зрения Япония решила ввести такие санкции, как замораживание активов, в отношении представителей российских властей, включая президента Путина», — сказал он.

Кисида сообщил, что Япония присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

«В распространенном сегодня утром заявлении западных стран говорится, что будут приняты меры по изоляции России от международной финансовой системы и мировой экономики, включая отключение от SWIFT конкретных российских банков. Япония присоединится к этим усилиям», — сказал он.

Кисида считает, что в свете ситуации вокруг Украины сейчас не время говорить о каких-либо перспективах мирного договора с Россией.

«Мы настойчиво вели переговоры в соответствии с нашей позицией о подписании мирного договора после решения проблемы северных территорий. Однако вторжение России в Украину потрясает основы международного сообщества и международного порядка. С учетом этого я не думаю, что мы находимся в ситуации, когда мы можем говорить о перспективах переговоров», — сказал он.