Япония вслед за Западом введет санкции против РФ и Путина

Япония вслед за западными странами введет санкции против руководства России, в том числе против президента Владимира Путина. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Фумио Кисида.
«Международное сообщество больше не может поддерживать отношения с Россией, как прежде. С этой точки зрения Япония решила ввести такие санкции, как замораживание активов, в отношении представителей российских властей, включая президента Путина», — сказал он.
Кисида сообщил, что Япония присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.
«В распространенном сегодня утром заявлении западных стран говорится, что будут приняты меры по изоляции России от международной финансовой системы и мировой экономики, включая отключение от SWIFT конкретных российских банков. Япония присоединится к этим усилиям», — сказал он.
Кисида считает, что в свете ситуации вокруг Украины сейчас не время говорить о каких-либо перспективах мирного договора с Россией.
«Мы настойчиво вели переговоры в соответствии с нашей позицией о подписании мирного договора после решения проблемы северных территорий. Однако вторжение России в Украину потрясает основы международного сообщества и международного порядка. С учетом этого я не думаю, что мы находимся в ситуации, когда мы можем говорить о перспективах переговоров», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016