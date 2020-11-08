Кравчук заявил о желании Украины сменить очередность пунктов минских соглашений

Пункты минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, необходим пересмотр их последовательности. Об этом в интервью ТАСС заявил глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.
"Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа Ангела Меркель и все, кто принимал участие в саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит на Донбассе", - сказал он. Кравчук пояснил, что за шесть лет многое изменилось на неподконтрольной территории Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели, что, по его словам, признают и другие переговорщики.
"В нашем плане (предложенный "План совместных шагов" по урегулированию в Донбассе, - Ред.) я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", - сказал он.
Камнем преткновения для Украины на переговорах в Минске стал вопрос восстановления контроля на украинско-российском участке границы в Донбассе. По словам Кравчука и в соответствии с предложенным Киевом планом, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.
Согласно девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Последнее предполагает реформу Конституции с учетом особого статуса Донбасса.
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