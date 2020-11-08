Пока считают голоса, Трамп играет в гольф, а Байден молится

Президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в принадлежащем ему клубе в Виргинии неподалеку от Вашингтона, сообщили журналисты президентского пула.

Прогнозы СМИ о победе Джо Байдена на президентских выборах застали Трампа в субботу за игрой, после чего он вернулся в Белый дом. Байден вечером того же дня выступил с победной речью в Делавэре, но Трамп отказался признать поражение, заявив в релизе, что будет оспаривать результаты в судах. Публично Трамп не выступал с четверга.

В свою очередь Джо Байден направился в воскресенье утром на службу в церковь неподалеку от своего дома в Делавэре, сообщили журналисты его пула.

Байден известен как верующий католик, он может стать лишь вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди.