Байден предложил продлить введенный из-за пандемии мораторий на выселение

Президент США Джо Байден призывает Конгресс страны продлить действие моратория на выселение граждан, оказавшихся из-за вызванного пандемией кризиса без средств для оплаты жилья. Об этом сообщается в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отмечает, что «в течение почти 11 месяцев введенный Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США мораторий на выселение служил жизненно важной опорой для предотвращения того», чтобы арендаторы и члены их семей, лишившиеся из-за пандемии работы и постоянного источника дохода, оказались без жилья из-за невозможности оплачивать аренду.

Ранее, как напоминает Псаки, ЦКПЗ продлили действие указанного моратория до конца июля. «Учитывая распространение штамма «дельта», президент Байден решительно поддержал бы решение ЦКПЗ о дальнейшем продлении моратория... К сожалению, Верховный суд ясно дал понять, что этот вариант больше не доступен. В июне, когда ЦКПЗ продлили мораторий до 31 июля, постановление Верховного суда гласило, что «ЦКПЗ потребуется четкое и конкретное разрешение Конгресса..., чтобы продлить действие моратория после 31 июля», — поясняет пресс-секретарь Белого дома. В связи с этим президент США «призывает Конгресс как можно скорее продлить мораторий, чтобы защитить оказавшихся в уязвимом положении арендаторов».

«Кроме того, президент попросил Министерство жилищного строительства и городского развития США, Минсельхоз и Министерство США по делам ветеранов продлить до конца сентября свои соответствующие моратории на выселение», — добавила Псаки. Байден также обратился к властям штатов с просьбой активизировать свои усилия по оказанию помощи арендаторам, в том числе в рамках принятого в США пакета мер по борьбе с пандемией и ее последствиями American Rescue Plan («Американский план спасения»).