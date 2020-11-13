Шевченко обещает не печатать деньги для финансирования дефицита бюджета

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что нет оснований для разговоров, что Нацбанк будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета, по его словам, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено законом о НБУ.

Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».

«Финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке. Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а с использованием любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк Украины будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета. Нет. Мы опять-таки возвращаемся к вопросу независимости Национального банка», — подчеркнул Шевченко.