Глава НБУ призвал торговые сети не отказывать в безналичном расчете

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко призвал операторов торговых сетей и заправочных станций не отказывать в приеме безналичной оплаты.

«Своими необоснованными отказами вы подвергаете всех и в первую очередь население, на дополнительную опасность, поскольку и использование налички и инкассация, которая нераздельно связана в обращением налички в условиях военного положения является дополнительным и никаким образом неоправданным риском», — написал он в Facebook в воскресенье утром.

По его словам банковская система продолжает обеспечивать все необходимые инфраструктурные и технические решения для использования POS-терминалов для осуществления оплат.

«Не принимать платежные карты сейчас — это как минимум непатриотический шаг, которому нет никакого оправдания», — подчеркнул Шевченко.

Также глава НБУ отметил, что будет благодарен международному сообществу за окончательное решения об отключении России от платежной системы SWIFT.