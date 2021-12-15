«Ждут чуда» – глава НБУ прокомментировал ситуацию с российскими банками в Украине

Поведение российских банков в Украине, которые и не ведут активную деятельность, и не сдают лицензию, можно объяснить только ожиданием чуда. Такое мнение высказал глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью Liga.net.

«Видимо, (ждут, — ред.) чуда», — заявил Шевченко, отвечая на вопрос о том, почему банки, находящиеся в подвешенном состоянии, не уходят с рынка.

Шевченко напомнил, что продажа любого из этих банков невозможна из-за санкций, наложенных против них СНБО, и из-за международных санкций против Сбербанка России и ВЕБ.РФ.

«Последний, как вы знаете, является акционером ПИБа. Даже если на эти банки в Украине найдется покупатель, акционеры не смогут получить за них деньги», — отметил он.

При этом глава НБУ ответил утвердительно на вопрос, что указанные банки не ведут активную деятельность в Украине.

«Пока да», — подтвердил он.

Напомним, в ноябре 2021 года прозвучало заявление Сбербанка о том, что они планируют уходить с рынка.

В то же время стало известно, что дочка российского Сбербанка в Украине продемонстрировала наиболее стремительный рост доходов с начала 2021 года среди банков в Украине — в 5,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Также российский Сбербанк принял решение сменить название своего дочернего банка в Украине, что больше похоже на смену стратегии, чем на желание уйти с рынка.