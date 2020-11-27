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Трамп назвал условие президенства Байдена

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Трамп назвал условие президенства Байдена

Демократ Джозеф Байден станет президентом США только в том случае, если сможет доказать, что его предполагаемая победа на нынешних выборах не была мошеннической. Такую позицию выразил в пятницу действующий руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Байден сможет войти в Белый дом в качестве президента, только если сможет доказать, что его смехотворные „80 млн голосов“ не были получены нелегальным или мошенническим путем», — написал Трамп. «Если вы посмотрите, что происходило в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки — масштабный обман на выборах — то у него большая проблема, которую нельзя решить!» — добавил американский лидер.

Вскоре после публикации Twitter пометил запись Трампа как содержащую спорные утверждения о махинациях на выборах.

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Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. В понедельник профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Церемония инаугурации нового президента США состоится 20 января. Тем не менее Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

В соответствии с последними данными, за Байдена проголосовали более 80 млн избирателей, за Трампа — 73,9 млн.

Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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