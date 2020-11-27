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Украинцы стали лидерами по получению ВНЖ в ЕС

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Украинцы стали лидерами по получению ВНЖ в ЕС

Украинцы получают вид на жительство в Европейском союзе в основном для работы, россияне — для воссоединения семей, китайцы — для получения образования, сирийцы — для убежища.

Как сообщил в пятницу в своем отчете Евростат, «три миллиона первоначальных видов на жительство выдали страны ЕС гражданам не входящих в него стран в 2019 году, что на 6% (или 163 000) больше по сравнению с 2018 годом. Тем самым продолжается тенденция к росту, наблюдаемая с 2013 года» — говорится в отчете.

Причины, связанные с работой, составили 41% всех первоначальных разрешений, выданных в 2019 году, семейные обстоятельства — 27%, образование — 14%. Другие причины, включая международную защиту, составили 18%.

Работа была в 2019 году главной причиной получения вида на жительство для украинцев (87%) и белорусов (58%). Семейные обстоятельства — для марокканцев (59%), образование — для китайцев (40%) и граждан США (37%). Статус беженца и международная защита — для сирийцев (65%).

Самой большой группой иностранцев, получивших первоначальное виды на жительство в ЕС в 2019 году, стали украинцы — 757 тыс. человек. Почти четыре из пяти разрешений им были выданы Польшей. Далее следовали граждане Марокко (133 тыс.), из которых 47% поселились в Испании, и индийцы (131 тыс.), основным направлением которых (19%) была Германия.

Россияне заняли седьмое место (76 тыс. человек) следом за сирийцами, чуть опередив граждан Турции, США и Беларуси. Главная причина у россиян — семейные обстоятельства (33%), за которыми следуют работа (25%) и образование (17%).

В 2019 году Польша выдала четверть всех первоначальных разрешений на проживание гражданам стран, не входящих в ЕС (724 тыс.), или 25% общего числа разрешений, выданных в ЕС. Польша также возглавила список по числу видов на жительство, связанных с трудоустройством (625 000), из которых 551 000 — украинцам.

За Польшей следуют Германия (460 000, или 16%), Испания (320 000 или 11%), Франция (285 000 или 10%), Италия (176 000 или 6%) и Чехия (117 000 или 4%).

Франция выдала больше всего разрешений негражданам ЕС для образовательных целей: 90 000 или 23%. В этом она опередила Германию, которая приняла на учебу 61 000 человек или 15%.

Странами ЕС, выдавшими больше всех разрешений на жительство по семейным обстоятельствам, были Германия (167 000 или 21%), Испания (144 000 или 18%), Италия и Франция (соответственно 101 000 и 98 000).

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Германия также была ведущей страной ЕС в выдаче видов на жительство по другим причинам: на основании статуса беженца и дополнительной защиты (90 000), защиты по гуманитарным причинам (43 000).

Лидерами ЕС по выдаче видов на жительство иностранцам в расчете на тысячу человек собственного населения стали Мальта (42 разрешения), Кипр (26), Польша (19), Словения (15) и Люксембург (14). В целом по ЕС в том же году на тысячу человек своего населения выдано всего семь видов на жительство.

ЕС, вид на жительство, ВНЖ
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