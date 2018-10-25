Украинцы обогнали сирийцев по запросам вида на жительство в ЕС

Граждане Украины опередили выходцев из Сирии по числу запрашиваемых в Европе видов на жительство в 2017 году, при этом основной причиной для них становится поиск работы, свидетельствуют обнародованные в четверг данные европейского статистического агентства.

«Основными получателями первичных разрешений на жительство в 2017 году были выходцы из Украины и Сирии, тогда как всего в ЕС было выдано около 3,1 миллиона таких документов», — говорится в сообщении Евростата.

Порядка 662 тысяч граждан Украины, или более 21% от общего числа иностранцев, получили в 2017 году в ЕС первичный вид на жительство (то есть выданный в первый раз), 88% из них — в Польше.

Для сравнения, выходцам из Сирии было выдано почти 223 тысячи таких разрешений, в основном в Германии.

Основной причиной получения гражданами Украины таких документов стало трудоустройство (свыше 580 тысяч человек в 2017 году). Среди сирийцев основной причиной в запросах на документы была гуманитарная.